Требовал 50 тыс. гривен: в Запорожье на взятке задержали работника горсовета (фото)
По информации правоохранителей, мужчина требовал 50 тысяч гривен за предоставление разрешения на размещение рекламы. Задержали подозреваемого "на горячем" во время получения части средств.
В Запорожье правоохранители разоблачили руководителя сектора одного из департаментов Запорожского городского совета. Подозреваемый требовал деньги за размещение рекламы. Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
По информации следствия, 49-летний подозреваемый требовал деньги за предоставление разрешения на размещение наружной рекламы. За такое решение должностному лицу должны были заплатить 50 тысяч гривен.
Задержали подозреваемого "на горячем" во время получения части взятки. В целом он успел получить 31 тысячу гривен.
Во время обысков в квартире и по месту работы мужчины правоохранители обнаружили 2 тысячи гривен, 500 долларов, а также 5 мобильных телефонов, компьютеры и черновые записи с документацией.
Отмечается, что все изъятые вещи были отправлены на экспертизу. Самого подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в конце ноября в Полтавской области задержали депутата, который требовал у фермера деньги за решение земельного вопроса. По информации следствия, сумма взятки составила более 66 тысяч долларов. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Также в начале октября в СБУ сообщили, что задержали за получение взятки в более 2 млн гривен мэра Сум и директора Департамента инфраструктуры Сумской области. Уже через несколько дней стало известно, что Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности.