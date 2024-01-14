Новый рекорд: на Львовщине массово исполнили колядку "Там во Бахмуті" (видео)

Во время мероприятия удалось собрать более трех миллионов грн на специализированную технику для украинских военных. Для фиксации рекорда собралось свыше 1250 человек.

В Украине установили новый рекорд по массовому исполнению колядки. Об этом сообщает Книга мировых рекордов Украины.

13-го января 2024 года в Стрелковской общине Львовской области вертепы спели колядку "Там во Бахмуті". Они одержали победу в номинации "Впервые", ведь событие стало самым массовым исполнением колядки в Украине и за ее пределами с рождественской звездой.

Главной целью мероприятия стал сбор средств для 80-й бригады в рамках фестиваля "Рождественские птички". В итоге удалось собрать более трех миллионов грн на специализированную технику для украинских военных.

Инициаторами события стали о. Гром Роман Иванович и о. Гальо Иван Несторович.

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Сообщается, что во время мероприятия приняли участие 1259 человек, вертепов было сформировано 105, а стран-участниц зафиксировано 8.

Генеральный директор Книги мировых рекордов Анна Крысюк отметила, что такие рекорды важны в наше время, ведь поддержка военных крайне необходима.

На фестивале также выступила украинская группа "Мэри".

Отметим, что автором слов колядки "Там во Бахмуті" и музыки к ней является Олег Витвицкий.

Напомним, на Львовщине сыграли известную колядку сотни людей.

Также Фокус писал о массовом исполнении колядки "Нова радість стала" в начале 2022 года.