"Нова радість" на cопилках. На Львовщине более 400 людей сыграли известную колядку (видео)

Местные жители сыграли колядку в честь учителя музыки, установив при этом новый Национальный рекорд.

В селе Стрилки Львовской области 406 человек исполнили на сопилках колядку и установили новый Национальный рекорд. Как сообщает "Суспільне. Львів.", школьники и опытные музыканты днем 16 января пришли к сельскому храму, чтобы исполнить на сопилках популярную колядку "Нова радість стала".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

В воскресенье жители села Стрилки стали свидетелями удивительного представления — собравшаяся возле храма община услышала известную колядку, которую сыграли 406 человек на украинских сопилках. Причем большинство исполнителей не имеют музыкального образования и играли колядку "на слух".

[ + – ] Сельская община сыграла на сопилках известную рождественскую колядку

Местный житель музыкант Роман Рудый рассказал, что его позвали присоединиться к представлению и помочь сыграть украинскую колядку.

"Сказали, что собираются сопилкари. Я и на сопилке играю, и на аккордеоне, и фортепиано, и на цимбалах. Ноты не интересно искать. Интереснее на слух. Посидел, посвистел там и попал в ноты", — рассказал он.

[ + – ] "Нова радість стала" играли на "слух"

Оказалось что на действии, организованном местной общиной, присутствовали представители проекта Книга рекордов Украины, которые зафиксировали новый рекорд и вручили соответствующий диплом. Представитель проекта Игорь Дулин отметил, что во время выступления все слушатели почувствовали мощную энергетику в момент когда 406 исполнителей одновременно заиграли прекрасную украинскую колядку.

[ + – ] Местная община попала в Книгу рекордов Украины

Издание отмечает, что массовое выступление организовано в честь Николая Пукия, который был учителем музыки в Головецкой средней школе. В свое время он создал ансамбль сопилкарей а также руководил хором.

Ранее сообщалось, что во Львовской области был создан самый большой в мире рушник изготовленный из вареников, который попал в Книгу рекордов Украины. Для его изготовления были слеплены вареники белого, красного и черного цветов.

В Одесской области установили рекорд Украины в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". Карту выложили на национальном флаге из разных сортов колбасных изделий и украсили флажками.