Под Одессой создали самую большую карту Украины из колбасы (видео)

Сделана карта из нарезки колбасы разных сортов, украшена флажками, а разместили ее на флаге Украины.

В пгт Любашевка Подольского района Одесской области установлен рекорд Украины в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". Произошло это на ежегодном фестивале "Любашевка – столица украинской колбасы", который начал свою работу в субботу, 25 сентября, пишет местное издание "Взгляд из Одессы".

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По информации журналистов, гости фестиваля смогут купить не только колбасные изделия, но и сало, хлеб, а также различные сладости.

Вечером в поселке запланировано проведение дискотеки, файер-шоу, других мероприятий, которые должны продлиться до поздней ночи.

А карту Украины, сделанную местными жителями из нарезки колбасы разных сортов, показал Telegram-канал "PASHA TODAY".

[ + – ] Карта Украины из колбасы

Отметим, выложили колбасу на государственном флаге Украины.

Напомним, фестиваль посвящен дню поселка. Также в рамках мероприятия планируют показать спектакль "Ода колбасе" и фаер-шоу театра "Скорпиус".

Также сообщалось, что в августе 2021 года военнослужащий ВМС ВСУ Анатолий Глиненко во время прыжка с парашютом развернул в воздухе огромный флаг, площадь которого – 530,59 кв м.

Фокус писал о том, что в том же месяце в Ивано-Франковске развернули самый большой в мире сине-желтый флаг размером 45 на 30 метров общей площадью 1350 квадратных метров.