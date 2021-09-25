Під Одесою створили найбільшу мапу України з ковбаси (відео)

Зроблена карта з нарізки ковбаси різних сортів, прикрашена прапорцями, а розмістили її на прапорі України.

В смт Любашівка Подільського району Одеської області встановлено рекорд України в категорії "Найбільша мапа України з ковбасної нарізки". Сталося це на щорічному фестивалі "Любашівка — столиця української ковбаси", який почав свою роботу в суботу, 25 вересня, пише місцеве видання "Погляд з Одеси".

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За інформацією журналістів, гості фестивалю зможуть купити не тільки ковбасні вироби, а й сало, хліб, а також різні солодощі.

Увечері в селищі заплановано проведення дискотеки, фаєр-шоу, інших заходів, які триватимуть до пізньої ночі.

А мапу України, зроблену місцевими жителями з нарізки ковбаси різних сортів, показав Telegram-канал "PASHA TODAY".

[ + – ] Карта України з ковбаси

Відзначимо, виклали ковбасу на державному прапорі України.

Нагадаємо, фестиваль присвячений дню селища. Також в рамках заходу планують показати спектакль "Ода ковбасі" і фаєр-шоу театру "Скорпіус".

Також повідомлялося, що в серпні 2021 року військовослужбовець ВМС ЗСУ Анатолій Глиненко під час стрибка з парашутом розгорнув в повітрі величезний прапор, площа якого — 530,59 кв м.

Фокус писав про те, що в тому ж місяці в Івано-Франківську розгорнули найбільший в світі синьо-жовтий прапор розміром 45 на 30 метрів загальної площею 1350 квадратних метрів.