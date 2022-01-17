"Нова радість" на сопілках. На Львівщині понад 400 людей зіграли відому колядку (відео)

Місцеві жителі зіграли колядку на честь вчителя музики, встановивши новий Національний рекорд.

У селі Стрілки Львівської області 406 людей виконали на сопілках колядку та встановили новий Національний рекорд. Як повідомляє "Суспільне. Львів", школярі та досвідчені музиканти вдень 16 січня прийшли до сільського храму, щоб виконати на сопілках популярну колядку "Нова радість стала".

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У неділю жителі села Стрілки стали свідками дивовижної вистави — громада, що зібралася біля храму, почула відому колядку, яку зіграли 406 людей на українських сопілках. Причому більшість виконавців не мають музичної освіти та грали колядку "на слух".

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Місцевий житель, музикант Роман Рудий розповів, що його покликали приєднатися до вистави та допомогти зіграти українську колядку.

"Сказали, що збираються сопілкарі. Я і на сопілці граю, і на акордеоні, і фортепіано, і на цимбалах. Ноти не цікаво шукати. Цікавіше на слух. Посидів, посвистів там і потрапив у ноти", — розповів він.

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Виявилося, що на дії, організованій місцевою громадою, були присутні представники проєкту Книга рекордів України, які зафіксували новий рекорд та вручили відповідний диплом. Представник проєкту Ігор Дулин зазначив, що під час виступу всі слухачі відчули потужну енергетику в момент, коли 406 виконавців одночасно заграли чудову українську колядку.

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Видання зазначає, що масовий виступ організований на честь Миколи Пукія, який був учителем музики в Головецькій середній школі. Свого часу він створив ансамбль сопілкарів і керував хором.

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