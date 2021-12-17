Рушник із вареників. У Львові встановлено новий рекорд України (фото)

Для виготовлення рушника виліпили вареники у традиційних для українських вишиванок кольорах.

Під час заходу "Дужанські Вечірниці" у Львівській області було створено найбільший у світі рушник виготовлений з вареників. Новий рекорд, зафіксований Ігорем Дуліним, потрапив до Книги рекордів України, повідомляється на її сторінці у Facebook.

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Захід організувала з нагоди своєї 5-ї річниці організація "Ділові Українські Жінки у Львівській області".

Рушник довжиною 4 метри і шириною 1 метр увійшов до категорії рекордів — "Кулінарія, вперше, великі розміри". Для його виготовлення спеціально було зліплено вареники традиційних трьох кольорів українських вишиванок — білого, червоного та чорного.

Представник Книги рекордів України у Львові Ігор Дулін нагородив дипломом організаторів і привітав учасників зі встановленням нового рекорду.

Раніше повідомлялося, що на Одещині встановили рекорд України в категорії "Найбільша карта України з ковбасної нарізки", причому ковбасу виклали на державному прапорі України.

Український парашутист Анатолій Глиненко розгорнув у повітрі величезний прапор, площею 530,59 кв метри, тим самим встановивши рекорд України у номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі".