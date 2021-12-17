Рушник из вареников. Во Львове установлен новый рекорд Украины (фото)

Для изготовления рушника вылепили вареники в традиционных для украинских вышиванок цветах.

Во время мероприятия "ДУЖанские Вечерницы" во Львовской области был создан самый большой в мире рушник изготовленный из вареников. Новый рекорд, который был зафиксирован Игорем Дулиным, попал в Книгу рекордов Украины, сообщается на ее странице в Facebook.

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Мероприятие организовала по случаю своей 5 годовщины организация "Деловые Украинские Женщины во Львовской области".

Рушник длинной в 4 метра и шириной в 1 метр вошел в категорию рекордов — "Кулинария, впервые, большие размеры". Для его изготовления специально были слеплены вареники традиционных трех цветов украинских вышиванок — белого, красного и черного.

Представитель Книги рекордов Украины во Львове Игорь Дулин наградил дипломом организаторов и поздравил участников с установлением нового рекорда.

Ранее сообщалось, что в Одесской области установили рекорд Украины в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки", при чем колбасу выложили на государственном флаге Украины.

Украинский парашютист Анатолий Глиненко развернул в воздухе огромный флаг, площадю 530,59 кв метра, тем самым установив рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".