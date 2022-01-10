Пели почти 4,5 тысячи человек: в Украине установили рекорд по массовому исполнению колядки (видео)

Колядку "Новая радость стала" участники достижения выбрали, поскольку ее знают взрослые и дети. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году в Дрогобыче. Тогда одновременно заколядовали 828 человек.

В селе Подгорье Ивано-Франковской области почти 4,5 тыс. человек одновременно спели колядку "Новая радость стала". Представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали самое массовое исполнение колядки, сообщает "Суспільне".

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"Зафиксировали 4 471 участника. Считали по формулярам в кассах, где записывались люди, которые приходили на мероприятие", — рассказала эксперт Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская.

По ее словам, предыдущий рекорд принадлежал жителям Львовской области, которые в 2017 году в Дрогобыче заколядовали в количестве 828 человек. Кроме того, отметила эксперт, это уже третий похожий рекорд, так как существует достижение по самому массовому исполнению "Щедрика" — его спели вместе 3 500 человек.

Организатор мероприятия Елена Ананьевич отметила, что колядку "Новая радость стала" выбрали неслучайно, ведь она одна из старейших рождественских песен и ее знают и взрослые, и дети. Она также добавила, что подобные мероприятия планируют сделать традиционными и проводить регулярно.

"Мне очень понравилось, я — счастлива, что так много людей приобщились к этому, я не ожидала. Было приятно петь, слышать, что все знают эту колядку", — рассказала участница акции Кристина Цюпа.

Организаторы акции сообщили, что решение установить рекорд пришло внезапно. Объявление о мероприятии разместили в Интернете, также обращались в сельские и поселковые советы и в творческие коллективы. Большое количество людей, отозвавшихся на приглашение, и позволило установить рекорд Украины.

"Это надо передавать своим детям, внукам, правнукам так, как мне передали родители", — резюмирует Ярослав Паранюк, участник рекорда.

Напомним, в Софии Киевской презентовали рождественскую книгу, в которой трактуется новое прочтение колядок. Авторы рекомендуют прочитать книгу людям с различными религиозными позициями.

Ранее Фокус сообщал о том, что популярная во всем мире рождественская песня "Silent Night" ("Тихая ночь") появилась в результате мощного извержения вулкана в 1815 году. Извержение было признано самым мощным за тысячелетие.