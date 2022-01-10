Співали майже 4,5 тисячі людей: в Україні встановили рекорд з масового виконання колядки (відео)

Колядку "Нова радість стала" учасники досягнення обрали, оскільки її знають дорослі та діти. Попередній рекорд було встановлено у 2017 році у Дрогобичі. Тоді одночасно заколядували 828 людей.

У селі Підгір'я на Івано-Франківщині майже 4,5 тис. осіб одночасно заспівали колядку "Нова радість стала". Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували наймасовіше виконання колядки, повідомляє "Суспільне".

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"Зафіксували 4471 учасника. Рахували за формулярами в касах, де записувалися люди, які приходили на захід", — розповіла експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

За її словами, попередній рекорд належав мешканцям Львівської області, які у 2017 році у Дрогобичі заколядували в кількості 828 осіб. Крім того, зазначила експертка, це вже третій схожий рекорд, оскільки існує досягнення наймасовішого виконання "Щедрика" — його заспівали разом 3 500 осіб.

Організаторка заходу Олена Ананьєвич зазначила, що колядку "Нова радість стала" обрали невипадково, адже вона одна із найстаріших різдвяних пісень і її знають і дорослі, і діти. Вона також додала, що подібні заходи планують зробити традиційними та проводити регулярно.

"Мені дуже сподобалося, я щаслива, що так багато людей долучилися до цього, я не очікувала. Було приємно співати, чути, що всі знають цю колядку", — розповіла учасниця акції Христина Цюпа.

Організатори акції повідомили, що рішення встановити рекорд прийшло раптово. Оголошення про захід розмістили в інтернеті, також зверталися до сільських та селищних рад та творчих колективів. Велика кількість людей, які відгукнулися на запрошення, дозволила встановити рекорд України.

"Це треба передавати своїм дітям, онукам, правнукам так, як мені передали батьки", — резюмує Ярослав Паранюк, учасник рекорду.

Нагадаємо, у Софії Київській презентували різдвяну книгу, у якій трактується нове прочитання колядок. Автори рекомендують прочитати книгу людям з різними релігійними позиціями.

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