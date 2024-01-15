Поставщица "яиц за 17" Глиняная решила продать отели в Хорватии после огласки, — СМИ

По данным журналистов, в день продажи Глиняная сообщила, что у нее украли сумку с USB-накопителем, документами, банковскими картами и 16 000 евро. В полиции пока не смогли подтвердить факт кражи.

Татьяна Глиняная, поставщица продуктов для украинских военных, приняла решение продать свои гостиницы в хорватском Сплите. Об этом сообщает NV.

В начале года стало известно о нескольких компаниях и гостиницах Глиняной в Сплите. Однако всего через неделю после раскрытия этой информации появились сведения о продаже активов в Хорватии.

С осени 2023 года Глиняная стала бенефициаром трех хорватских компаний: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o. Эти компании владели несколькими гостиницами, включая бутик-отель Mirari с 18 комнатами и рестораном на крыше, отель Ora 4* с 24 номерами и конгресс-центром, бутик-отель Luxe 4* с 30 номерами, рестораном, СПА-центром и конференц-комнатой, а также отель Posh 5* с 6 апартаментами, бассейном на крыше и СПА-центром.

Через своего адвоката Глиняная признала, что у нее были бизнес-проекты в Хорватии при поддержке местных партнеров на протяжении последних 10 лет. Однако, согласно данным хозяйственного суда Сплита, она продала три гостиницы 12 января. Покупателем якобы стал местный предприниматель Диян Яхефендич.

Примечательно, что в день продажи Глиняная обратилась в полицию с сообщением о краже своей сумки, компьютера и денег. По неофициальным данным, сумка содержала ноутбук, USB, пять мобильных телефонов, личные документы, банковские карты и 16 000 евро. Общий ущерб оценивается в 27 000 евро. Полиция отметила, что Глиняная сама сообщила об инциденте, и пока нет подтвержденных данных о том, кто стоит за кражей.

Напомним, 21 января 2023 года журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных Сил Украины.

2 февраля 2023 года сотрудники ГБР и СБУ задержали предпринимателей, которые присваивали средства, выделенные на питание для армии. Правоохранители подсчитали убытки, которые бизнесмены и сотрудники Минобороны нанесли государству — 4,6 млн грн. Во время обысков у подозреваемых изъяли 1 млн грн наличными.