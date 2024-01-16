"Самый молодой пациент в литературе": впервые в Украине младенцу провели уникальную операцию (видео)

От рождения младенец, который родился на свет с редким синдромом, не мог полноценно дышать. Такие вмешательства проводились только в нескольких ведущих клиниках США, Великобритании и Италии.

В Киеве в больнице "Охматдет" медики провели уникальную операцию для спасения малыша, который не мог самостоятельно дышать с рождения. Ему увеличили объем обеих половин грудной клетки. Об этом сообщается на фейсбук-странице медицинского учреждения.

Подобное вмешательство выполнялось впервые в Украине.

Отмечается, что маленький пациент появился на свет с редким синдромом — асфиктическая торакальная дистрофия (Jeune's syndrome), который случается не чаще, чем 1 раз на 130 тысяч новорожденных.

У таких детей грудная клетка имеет колоколообразную форму, из-за чего затрудняется работа легких. Обычно маленькие пациенты умирают от дыхательной недостаточности, повторных пневмоний или становятся зависимыми от аппаратов искусственного дыхания.

Впервые такую операцию провел в 1995 году американский хирург Терренс Дэвис, а подобные хирургические вмешательства являются редкими. Их провели лишь в нескольких ведущих клиниках США, Великобритании и Италии.

Когда малыш поступил в "Охматдет", медики впервые в Украине решили применить предложенный подход, несмотря на угрозы.

"Ребенку был один месяц. Проводить такую операцию было очень рискованно. Ведь наш пациент самый молодой из тех, о ком уже писали в литературе. Детально изучив все особенности оперативного вмешательства и применив их к нашему маленькому мальчику, команда хирургов и анестезиологов взялись за хирургическое лечение ребенка", — проинформировали в больнице.

Для этого ребенку пересекли 6 ребер в шахматном порядке и соединили специальными металлическими конструкциями так, что объем грудной клетки увеличился.

Мальчику провели операцию в два этапа: в 1,5 месяца на правой стороне и в 2,5 месяца — на левой.

"Сейчас у него уже зажили послеоперационные раны, ребенок тренируется самостоятельно дышать, а по данным обследования объем грудной клетки увеличился. Это дает нам надежду, что маленький пациент сможет начать самостоятельно дышать", — отметили в медучреждении.

Напомним, что во время обстрела города Покровск Донецкой области 6 января российская ракета попала в больницу в момент проведения операции . Взрывная волна выбила окна — пациенты и медицинский персонал получили травмы от осколков стекла.

Также сообщалось, что в Киеве призвали вернуть масочный режим из-за COVID-19. Среди пациентов, которые госпитализированы в больницы, есть тяжелые пациенты.