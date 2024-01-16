Скандал с Bihus.Info: основатель СМИ утверждает, что за ними следили около года (видео)

Основатель Bihus.Info Денис Бигус извинился перед своими пользователями и пообещал, что все, кто сотрудничает с их сайтом, сдадут тесты на употребление наркотиков, а о результатах он сообщит отдельно в телеграм-канале.

Во вторник, 16 января, в сети появилось видео, в котором журналисты популярного сайта журналистов-расследователей Bihus.Info отмечали Новый год, якобы употребляя запрещенные вещества. Об этом сообщило медиа "Народная правда", разместив видеоматериал на своем YouTube-канале.

Как утверждается в описании к этому видео, сотрудники Bihus.Info как будто выехали в загородный клуб под Киевом, чтобы "расслабиться". По словам Бигуса, силовиками были "зафиксированы на прослушку" телефонные договоренности работников редакции о покупке тех или иных запрещенных веществ.

Уже через несколько часов после обнародования видеоматериала основатель Bihus.Info, журналист Денис Бигус прокомментировал эту информацию, разместив сообщение в собственном телеграм-канале и на YouTube.

"Прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Но это не является оправданием тому, что мы увидели на видео — а именно употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", — признал Бигус то, что увидели другие.

Журналист извинился перед своими пользователями и сказал, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков, а о результатах он сообщит отдельно в телеграм-канале.

Однако он подчеркнул, что в заголовке видео, которое распространила "Народная правда", присутствует манипуляция.

"Из опубликованного сегодня видео понятно: за членами нашей команды следили около года. Вероятно, ища способы дискредитировать редакцию. А когда профессиональных факапов не нашли — перешли на личное. В результате — установили камеры в номере девушек из команды на новогоднем корпоративе", — уточнил Бигус.

Реакция властей и коллег

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин подчеркнул, что удостоверение журналиста не может быть основанием для нарушения закона.

"Но скрытая съемка, слив видео и давление на медиа также недопустимы... Необходимо выяснить, кто и с какой целью шпионил и благодаря кому материалы попали в публичный доступ", — добавил Юрчишин.

Позже с заявлением выступила директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк, в котором призвала власть отреагировать на системное давление на журналистов, вспомнив недавнее нападение на журналиста-расследователя программы "Наші гроші" Юрия Николова.

"Это уже вторая информационная операция в отношении журналистов-расследователей в течение нескольких дней", — добавила она.

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Свою позицию высказал и Игорь Лаченков, блогер и автор телеграм-канала "Лачен пишет", который отметил, что волна медийных и не только атак на журналистов — это "проявление слабости и страха".

"Преследуя свои мелочные интересы, они (заказчики атак. — Ред.) ставят под удар всю страну", — констатировал Лачен.

Что случилось с Юрием Николовым

Накануне, 15 января, журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что в воскресенье, 14 января, в его квартиру пытались попасть неизвестные. Они напугали его пожилую мать, а для журналиста оставили многочисленные записки на дверях с требованиями идти служить на передовую.

Как заявил позже Ярослав Юрчишин, провокация возле квартиры Николова четко укладывается "в препятствование деятельности журналиста".

Напомним, ранее журналист-расследователь издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщал, что в центре Киева, несмотря на комендантский час, работает заведение Boho Club. Пока в полиции не узнали, что им звонят журналисты, они угрожали вызвать представителей военкомата.