Снимал напряженность у студентов: суд Львова оправдал преподавателя, который демонстрировал порно на лекциях

Преподаватель называл свою методику преподавания "релаксирующей" и заявлял, что подобную используют в Японии. После того, как об этом случае стало известно, в вузе создали специальную комиссию для расследования инцидента.

Во Львове суд оправдал преподавателя "Львовской политехники", который во время обучения демонстрировал своим студентам порнографические материалы. Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Сам преподаватель Дмитрий Зербино утверждает, что программа, которую он использовал во время тестирования студентов, предназначена для оценки знаний и снятия психологической напряженности, а эту методику используют в Японии.

Галицкий районный суд Львова оправдал преподавателя, поскольку проведенная экспертиза программы по тестированию признала ее безопасной.

Так, в декабре 2020 года стало известно, что 59-летний преподаватель Института компьютерных наук "Львовской политехники" Дмитрий Зербинопоказывает студентам-первокурсникам порнографические изображения во время тестирования по дискретной математике. Преподаватель называл свою методику преподавания "релаксирующей" и заявлял, что подобную используют в Японии.

После того, как об этом случае стало известно, в вузе создали специальную комиссию для расследования, а преподавателя отстранили от преподавания. Впоследствии комиссия объявила Зербину выговор за использование неапробированных учебных материалов.

Полиция квалифицировала методик преподавателя, как "вредоносное программное обеспечение". В суде преподаватель свою вину не признал и заявил, что никаких жалоб на использование японской методики от студентов не поступало.

Судья признала преподавателя невиновным по ч. 1 ст. 361 и оправдала из-за недоказанности его вины в совершении уголовного преступления.

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