Во Львове преподаватель получил выговор за порно в тестах для студентов

Преподаватель утверждал, что это "релаксирующие изображения", которые соответствуют определенной "методике обучения".

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино получил выговор и был отстранен от работы со студентами за то, что показывал на лекциях порнографические изображения.

Данное решение было принято специальной комиссией, расследовавшей новаторскую методику преподавания Зербино, пишет Zaxid.net.

По данным издания, сейчас он возвращается к работе.

В декабре 2020 года стало известно, что 59-летний Дмитрий Зербино на своих лекциях во время контрольных демонстрирует студентам, некоторым из которых еще нет 18 лет, порнографические изображения. Об этом тогда сообщила выпускница "Львовской политехники", журналист издания "TheFix Media" Наталья Киндратив.

По ее словам, порноизображения показывались в программе, которую преподаватель разработал для тестирования студентов.

В свою очередь сам Дмитрий Зербино утверждал, что это "релаксирующие изображения", которые соответствуют определенной "методике обучения".

После огласки в СМИ во "Львовской политехнике" создали комиссию для расследования инцидента, а Дмитрия Зербино отстранили от преподавания. В конце года комиссия завершила свою работу и передала выводы в ректорат.

Как сообщила глава пресс-службы "Львовской политехники" Наталья Павлишин, Зербино объявили выговор "за использование неапробированных учебных материалов".

"Также предупреждение получил директор института [Николай Медиковский], заведующий кафедрой [Василий Теслюк] и председатель научно-методической комиссии", – сообщила Павлишин.

Выговор Дмитрию Зербино подписал ректор университета Юрий Бобало, его внесут в его трудовую книжку. Преподаватель возвращается на работу, однако не сможет читать лекции по старой методике.