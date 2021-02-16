У Львові викладач отримав догану за порно в тестах для студентів

Викладач стверджував, що це "релаксувальні зображення", які відповідають певній "методиці навчання".

Викладач Національного університету "Львівська політехніка" Дмитро Зербіно отримав догану і був відсторонений від роботи зі студентами за те, що показував на лекціях порнографічні зображення.

Таке рішення було прийнято спеціальною комісією, яка розслідувала новаторську методику викладання Зербіна, пише Zaxid.net.

За даними видання, наразі він повертається до роботи.

У грудні 2020 року стало відомо, що 59-річний Дмитро Зербіно на своїх лекціях під час контрольних демонструє студентам, деяким з яких ще немає 18 років, порнографічні зображення. Про це тоді повідомила випускниця "Львівської політехніки", журналіст видання "TheFix Media" Наталія Кіндратів.

За її словами, порнозображення показувалися в програмі, яку викладач розробив для тестування студентів.

У свою чергу сам Дмитро Зербіно стверджував, що це "релаксувальні зображення", які відповідають певній "методиці навчання".

Після розголосу в ЗМІ у "Львівській політехніці" створили комісію для розслідування інциденту, а Дмитра Зербіна відсторонили від викладання. У кінці року комісія завершила свою роботу і передала висновки в ректорат.

Як повідомила голова прес-служби "Львівської політехніки" Наталя Павлишин, Зербіну оголосили догану "за використання неапробованих навчальних матеріалів".

"Також попередження отримав директор інституту [Микола Медиковський], завідувач кафедри [Василь Теслюк] і голова науково-методичної комісії", — повідомила Павлишин.

Догану Дмитру Зербіну підписав ректор університету Юрій Бобало, її внесуть у його трудову книжку. Викладач повертається на роботу, проте не зможе читати лекції за старою методикою.