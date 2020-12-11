Во Львове преподаватель разработал для студентов тесты, в которых показывали порно

Порноизображения, по мнению педагога, имеют "релаксирующий" эффект.

Студенты Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" проходили контрольную работу, в которой демонстрировались порнографические изображения.

Об этом написала в Facebook выпускница "Львовской политехники", журналист издания "TheFix Media" Наталья Киндратив.

По ее словам, порноизображения показывались в программе, которую преподаватель разработал для тестирования студентов.

"Представьте себе: вы первокурсник, сдаете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель. И вот после ответа на каждый (!) вопрос на экране появляется порнографические изображения", − написал она.

Киндратив утверждает, что преподаватель сознательно демонстрирует несовершеннолетним порнокартинки, а видеоролики с записями его лекции гуляют по Telegram-каналам.

В свою очередь преподаватель Дмитрий Зербино, который разработал программу для тестирования, утверждает, что это "релаксирующие изображения", которые соответствуют определенной "методике обучения", пишет Hromadske.

"Есть определенная методика, которая была изобретена в Японии, что человек должен учиться с удовольствием и эффект удовлетворения должен присутствовать во всех положительных действиях", − сказал он.

В комментариях под постом Киндратив о ситуации нынешние и бывшие студенты "Львовской политехники" защищают Дмитрия Зербино. "Дмитрий Дмитриевич один из лучших преподавателей кафедры, который всегда идет на встречу студентам. И к тому же там никого не заставляют. Не нравится − выбирайте нейтральные картинки", − пишет Анна-Мария Павенская.

Ранее в Полтавской области Шишацкий районный суд признал виновным безработного холостого мужчину, который изготавливал порноролики и размещал их на сайте Pornhub. В качестве наказания ему назначили штраф в 3400 грн.