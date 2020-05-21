Полтавский суд оштрафовал мужчину на 3400 грн за публикацию роликов на Pornhub

Мужчина полностью признал свою вину. Порноролики он записывал в домашних условиях

В Полтавской области Шишацкий районный суд признал виновным безработного холостого мужчину, который изготавливал порноролики и размещал их на сайте Pornhub. В качестве наказания ему назначили штаф в 3400 грн.

Судебное заседание состоялось 14 мая, приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Суд установил, что с августа 2019 по 13 марта 2020 обвиняемый снимал в домашних условиях порноролики с помощью камеры GoPro и с двух аккаунтов заливал их в свободный доступ на Pornhub (при этом в решение суда название сайта указали с ошибкой - Pornhud). В решение суда даже привели название одного из них - "Honey-Sexpistol".

Мужчина признал себя виновным в уголовном правонарушении и добровольно подписал соглашение о признании вины.

В итоге суд признал его виновным по ч. 2 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан – 3400 грн. Кроме этого мужчина должен заплатить 1256 грн за услуги эксперта.

Суд также решил кофисковать в собственность государства его ноутбук, видеокамеру, Wi-Fi роутер и флешку.

Как ранее писал Фокус:

Популярный сайт с контентом для взрослых Pornhub вместе с разработчиками сайта для знакомств Amazon Dating запустили сайт - пародию Scrubhub. Вместо видео для взрослых там резмещают ролики с мытьем рук.