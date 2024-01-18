Предпринимателя Игоря Мазепу задержали на границе: ГБР начало обыск

Компания, которая принадлежит предпринимателю Ивану Мазепе, планировала строить коттеджный городок под Киевом. Согласно данным анонимных источников, ГБР подозревают нарушения при выделении земли.

18 января при пересечении украинской границы правоохранители задержали владельца компании Concorde Capital Игоря Мазепу. В то же время его киевский офис посетили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и начали обыск. О ситуации, которая сложилась в отношении предпринимателя, рассказали на портале "NV.Бизнес"

Задержание произошло в 15:00 на КПП "Медика-Шегини" в момент, когда 47-летний Мазепа намеревался выехать за границу. Журналисты портала получили информацию о задержании от трех источников. Указывают, что источники — владельцы компаний, но имена не называют.

Контрольно-пропускной пункт Шегини на карте Фото: Google Maps

Тем временем в Киеве ГБР начала обыск в офисе Мазепы — об этом сообщил еще один анонимный собеседник журналистов. От него же стала известна возможная причина обыска — нарушения при получении права на землю на строительство коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

На портале ГБР пока отсутствуют сообщения, которые бы объясняли ситуацию с задержанием и обыском. Нет также комментариев на странице Facebook Ивана Мазепы, на его личном сайте (последнее сообщение — от 22 февраля 2022 года о невозможности войны) и на портале компании Concorde Capital.

Игорь Мазепа — детали биографии и деятельности

Иван Мазепа — 47-летний украинский предприниматель, который получил экономическую специальность в Киевском национальном экономическом университете. После этого владел рядом компаний, которые занимались инвестициями и ценными бумагами — об этом говорится в его биографии на сайте. Начиная с 2004 года предприниматель является владельцем инвестиционной компании Concorde Capital. В ноябре 2023 года хорватское издание Jutarnji list сообщило, что Мазепа побывал в Хорватии и успел нарушить закон. В частности, его воздушное судно нарушило границу и приземлилось посреди поля неподалеку от Загреба: за это предпринимателя планировали оштрафовать.

Concorde Capital — что известно о компании

На портале Concorde Capital указывается, что компания предоставляет инвестиционные и брокерские услуги. За время своего 20-летнего существования она успела отыскать 4 млрд долл. инвестиций для 1 тыс. украинских компаний, работающих в различных сферах экономики. Последние новости публикуются на странице Facebook: именно там указывают, что в планах — строительство в "сфере рекреационной недвижимости SHELEST Hotel" под Вышгородом и другие проекты. Последний финансовый отчет опубликован на сайте в 2016 году.

Финансовая отчетность Concorde Capital, данные с сайта

На портале Youcontrol указывается, что бенефициаром компании ООО "КОНКОРД КЭПИТАЛ" является гражданин Игорь Мазепа, житель Киева. Заказчиком/участником является еще одна компания ООО "НОВАВЕСТ", бенефициаром которой является то же лицо, а учредителями — гражданин Вадим Темченко и компания с Кипра "АВАЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".

В ноябре 2023 года Иван Мазепа в СМИ рассказывал о своем видении роли государства в развитии экономики. Также он отмечал, что в результате войны Украина потеряла почти пятую часть промышленного потенциала.