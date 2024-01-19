Полиция показала кадры задержания Мазепы на границе: его обвиняют в завладении землей (видео)

По версии следствия, фигуранты осуществили сделку и незаконно завладели землями водного фонда вдоль Киевской дамбы, частью территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". В их числе оказались основатель инвестиционной компании, его брат, строители, доверенные лица, сотрудники областного управления госгеокадастра и другие лица.

Национальная полиция Киевской области задержала основателя инвестиционной компании и еще троих людей, которых подозревают в махинациях с земельными участками вдоль Киевской дамбы. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства и опубликовали фото с задержания на границе владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Следствие выявило, что свыше двадцати человек, каждый из которых имел четко определенную роль, были участниками преступного сговора. В ноябре прошлого года уже восемь участников этой организации уже получили подозрения.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Игоря Мазепу задержали на границе — в чем его подозревают

По данным следствия, фигуранты осуществили сделку и незаконно завладели землями водного фонда вдоль Киевской дамбы, частью территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". В их числе оказались основатель инвестиционной компании, его брат, строители, доверенные лица, сотрудники областного управления госгеокадастра и другие соучастники.

Более 7 гектаров земли водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно переданы из государственной собственности в частную, предположительно для садоводства. Многие получатели, в основном студенты столичных учебных заведений, были обмануты и согласились на предложение из-за трудной финансовой ситуации. Их находили через социальные сети и за вознаграждение убеждали поставить подпись на документах.

По последующей схеме, захваченные участки продавались крупным застройщикам, которые строили на них коттеджные поселки вместо обещанных садов. Подозреваемые, действуя по заказу застройщиков, провели фиктивную сделку с землей. Чтобы избежать сложных процедур получения разрешений на строительство, они оформляли технические паспорта с поддельными данными. Согласно документам, строения были возведены хозяйственным способом в 1991 году. Эти махинации позволяли зарегистрировать право собственности на недвижимость без соответствующих разрешений, утверждают правоохранители.

18 января оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора задержали основателя инвестиционной компании во время попытки пересечь границу Украины с Польшей. Брат бизнесмена (Юрий Мазепа) и еще двое фигурантов также были задержаны правоохранителями.

В офисах компании и по местам проживания фигурантов проводятся процессуальные мероприятия, и рассматривается вопрос о предъявлении обвинений. Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая создание и руководство преступным сообществом, незаконную приватизацию государственного имущества и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем. За эти преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, о задержании бизнесмена Игоря Мазепы стало известно 18 января. Задержание произошло в 15:00 на КПП "Медика–Шегини" в момент, когда бизнесмен намеревался выехать за границу.

Также Фокус детально в своем материале рассказывал о задержании Игоря Мазепы и напоминал факты из биографии инвестиционного банкира.