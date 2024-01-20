"Заступился": на Сумщине глава военной администрации избил мэра Ромен (видео)

Конфликт произошел на Аллее Славы, где собрались родители погибших украинских защитников. Они поспорили с городским головой, а дальше началась драка.

В городе Ромны Сумской области глава ВА Денис Ващенко ударил городского голову Олега Стогния. Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Конфликт произошел возле мемориала погибшим военным. Родственники требовали от городских властей его перенести. Городской голова сказал, что это — невозможно. Диалог между сторонами происходил на повышенных тонах.

В это время к городскому голове подошел один из присутствующих мужчин и потребовал, чтобы тот не кричал на людей. После этого началась драка.

Кто избил мэра Ромен

Мужчина, который ударил городского голову Ромен Олега Стогния — это глава Роменской военной администрации Денис Ващенко.

По его словам, родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить там вазоны с цветами, потому что городские власти "игнорируют их просьбу". Ващенко заявляет, что городской голова пытался этому переубедить и толкнул мать погибшего Героя.

"Я сразу вступился за родителей", — сказал глава военной администрации.

По его словам, мэр Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.

Напомним, что работник СБУ слушал русский шансон в ресторане и поэтому подрался там с военным. В больницу после драки из заведения доставили 4 пострадавших, среди них военные ВСУ и отец контрразведчика СБУ.

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