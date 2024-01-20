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Украина

"Заступился": на Сумщине глава военной администрации избил мэра Ромен (видео)

новости сум, новости ромен, олег стогний, денис ващенко, председатель ВА, городской голова, драка
Конфликт произошел на Аллее Славы.

Конфликт произошел на Аллее Славы, где собрались родители погибших украинских защитников. Они поспорили с городским головой, а дальше началась драка.

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В городе Ромны Сумской области глава ВА Денис Ващенко ударил городского голову Олега Стогния. Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Конфликт произошел возле мемориала погибшим военным. Родственники требовали от городских властей его перенести. Городской голова сказал, что это — невозможно. Диалог между сторонами происходил на повышенных тонах.

В это время к городскому голове подошел один из присутствующих мужчин и потребовал, чтобы тот не кричал на людей. После этого началась драка.

Кто избил мэра Ромен

Мужчина, который ударил городского голову Ромен Олега Стогния — это глава Роменской военной администрации Денис Ващенко.

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По его словам, родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить там вазоны с цветами, потому что городские власти "игнорируют их просьбу". Ващенко заявляет, что городской голова пытался этому переубедить и толкнул мать погибшего Героя.

"Я сразу вступился за родителей", — сказал глава военной администрации.

По его словам, мэр Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.

Напомним, что работник СБУ слушал русский шансон в ресторане и поэтому подрался там с военным. В больницу после драки из заведения доставили 4 пострадавших, среди них военные ВСУ и отец контрразведчика СБУ.

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