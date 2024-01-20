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Україна

"Заступився": на Сумщині голова військової адміністрації побив мера Ромен (відео)

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Конфлікт стався на Алеї Слави.

Конфлікт стався на Алеї Слави, де зібралися батьки загиблих українських захисників. Вони посперечалися з міським головою, а далі почалася бійка.

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У місті Ромни Сумської області голова ВА Денис Ващенко вдарив міського голову Олега Стогнія. Відео інциденту публікують місцеві телеграм-канали.

Конфлікт стався біля меморіалу загиблим військовим. Родичі вимагали від міської влади його перенести. Міський голова сказав, що це — неможливо. Діалог між сторонами відбувався на підвищених тонах.

У цей час до міського голови підійшов один із присутніх чоловіків і почав вимагати, аби той не кричав на людей. Після цього почалася бійка.

Хто побив мера Ромен

Чоловік, який ударив міського голову Ромен Олега Стогнія – це голова Роменської військової адміністрації Денис Ващенко.

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За його словами, батьки загиблих військових прийшли на Алею Слави, щоб встановити там вазони з квітами, бо міська влада "ігнорує їхнє прохання". Ващенко заявляє, що міський голова намагався цьому перекодити і штовхнув матір загиблого Героя.

"Я одразу заступився за батьків", – сказав голова військової адміністрації.

За його словами, мер Стогній написав на нього заяву до поліції за побиття.

Нагадаємо, що працівник СБУ слухав російський шансон у ресторані і через це побився там з військовим. У лікарню після бійки із закладу доправили 4 постраждалих, серед них військові ЗСУ і батько контррозвідника СБУ.

Раніше повідомлялося, що у Львові таксист побив пасажирок, які запізнилися. Водій таксі нервував через загрозу потрапити у затор, тож вимістив злобу на клієнтках.