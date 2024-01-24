В Днепропетровской области в аварии с фурой погиб военный, который управлял "скорой" (фото)

Еще двое пассажиров кареты скорой помощи получили травмы, их госпитализировали.

В Днепропетровской области на дороге столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Александр Белка, представитель территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава, сообщил "Суспільному" подробности.

Военнослужащий-водитель "скорой" в результате ДТП получил смертельные травмы. Происшествие произошло вблизи села Дмитровка 24 января около 6 утра на дороге Умань-Стрый-Изварино.

Еще двое пассажиров кареты скорой помощи получили травмы. Их доставили в больницу. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал.

Фото: dnepr.info

ДТП в Украине зимой

На автодороге М-19 "Доманово — Тереблече", неподалеку 332 км автодороги, 18 января произошло ДТП. В больницу в результате аварии попали восемь человек. У них был разный уровень телесных повреждений. Два грузовых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись возле поворота на дороге к селу Острив.

В Одесской области 19 января столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате удара маршрутку фактически отбросило за пределы проезжей части. Двое граждан нуждались в медицинской помощи. Движение транспорта было затруднено в пределах населенного пункта Шелехово, где и произошла авария.

В декабре на территории украинской столицы нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП. В полиции заявили, что два автомобиля марок Toyota и Renault столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента два человека погибли на месте происшествия, а подозреваемого виновника задержали.

Напомним, 25 ноября автобус попал в аварию на территории Харьковской области. В полиции области заявили, что авария с автобусом и автомобилем произошла на территории Купянского района. В результате происшествия один человек погиб, а 18 — получили ранения.