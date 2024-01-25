Временно отплывала: в АРМА объяснили движение яхты Медведчука в Хорватии (фото)

По сообщению Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии, было осуществлено оценивание технического состояния судна, а именно плавучести и работы двигателей.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) объяснили, куда отплывала арестованная яхта бывшего украинского политика Виктора Медведчука Royal Romance, которая базируется в хорватском порту Трогир. Отмечается, что она временно отчаливала для подтверждения ее технической состоятельности. Об отплытии яхты Медведчука написало хорватское медиа Dnevnik. Журналисты опубликовали фото и отметили, что яхта находилась в порту с весны 2022 года.

На опубликованную медиа информацию отреагировали в АРМА. В частности, по сообщению Министерства моря, транспорта и инфраструктуры, яхта отплывала для того, чтобы подтвердить ее техническое состояние, а именно плавучести и работы двигателей.

Вывод яхты с причала происходил согласно решению хорватского Окружного суда г. Сплит. Также за проверкой наблюдали полицейские страны и капитан порта. Отмечается, что яхта отошла в 10:35 и в 12:47 она прибыла обратно.

Письмо Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Республики Хорватия о проведении технического тестирования яхты Royal Romance Фото: АРМА

Кроме того, хорватский суд принял решение о передаче, на основании запроса о международной правовой помощи, яхты Royal Romance. Заявляется, что правовых препятствий для передачи судна нет.

В АРМА говорят, что планируют продать судно после того, как проведут его оценку. Отмечается, что это будет первой продажей арестованного имущества, которое находится за рубежом.

Арест судна Royal Romance

Стоит добавить, что 92-метровую яхту под названием Royal Romance экс-политика Виктора Медведчука было арестовано в порту Риека в марте 2022 года. Иностранные медиа писали, что также в этом порту были расположены еще суда российских олигархов.

Журналисты хорватского издания Dnevnik пишут, что судно в 2015 году принадлежало компании Fregata Marine Ltd, которая зарегистрирована на Маршалловых островах. Владелицей имущества была жена экс-политики — Оксана Марченко.

Фото: dnevnik.hr

Впрочем вскоре, а именно в 2021 году, владеть судном стала другая компания, зарегистрированная также на Маршалловых островах, Lanelia Holdings Ltd.

В прошлом году в Агентстве по розыску и менеджменту активов заявляли о том, что выставят яхту на продажу. В частности, судно оценивается в около 200 миллионов евро.

Напомним, в апреле прошлого года на Львовщине было арестовано имущество жены Виктора Медведчука. Речь идет о двух земельных участках в престижном туристическом районе, на которых расположена нелегальная недвижимость. Это арестованное имущество оценивали в почти 17,5 миллионов гривен.

Также летом прошлого года Государственное бюро расследования передало украинским военным арестованное у родни бывшего политика имущество на сумму более 1 миллиарда долларов. В частности, ВСУ получили автокран, 12 грузовиков, фургон, микроавтобус и два внедорожника.