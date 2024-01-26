Убийство на Закарпатье: подозреваемых отпустили, ромы устроили бунт (видео)

Как сообщает журналист Виталий Глагола, ромы требуют посадить подозреваемых в убийстве обратно под стражу.

На Закарпатье в четверг, 25 января, суд отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве человека на выборах местного барона в ноябре прошлого года. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Местные ромы выступили против такого решения суда и устроили в селе Подвиноградов настоящий бунт.

Фото: Google Maps

Отмечается, что они требуют вернуть обратно под стражу подозреваемых. Как можно увидеть из опубликованных видео, люди развели посреди улицы большой костер.

На момент публикации новости в полиции Закарпатской области никаких заявлений относительно митинга жителей не публиковали.

Убийство во время выборов барона — что известно

Как сообщали местные медиа, убийство произошло 27 ноября прошлого года в селе Подвиноградов Береговского района.

Во время массовой драки 34-летний мужчина ударил металлическим предметом по голове 40-летнего мужчины. От полученных травм пострадавший погиб. Причиной этого инцидента стали выборы барона в цыганском таборе.

Тогда полиция области сообщала, что задержала одного из подозреваемых, его поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленное тяжкое телесное повреждение.

Уже на следующий день после убийства полицейские сообщили, что установили и задержали организатора драки. Им оказался 41-летний местный житель. По информации следствия, подозреваемые заранее подготовились и сами с угрозами спровоцировали конфликт между людьми.

Напомним, недавно в Запорожье мужчина дважды выстрелил на улице в женщину, после чего покончил жизнь самоубийством. По информации следствия, ранее с жертвой злоумышленник не был знаком. Впрочем следствие рассматривает несколько версий, вероятно, что убийство произошло из-за конфликта между знакомыми.

Также недавно на Киевщине мужчина убил младенца. Злоумышленник не смог успокоить ребенка, который плакал, поэтому решил ударить его в голову. От полученных травм ребенок погиб.