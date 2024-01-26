Поступление в вузы в 2024 году: в МОН рассказали, когда и как будет проходить НМТ (инфографика)
Украинские абитуриенты будут сдавать четыре предмета, один из которых будет на выбор. В целом тестирование продлится четыре часа — без учета перерыва.
В Украине продолжается подготовка к вступительной кампании 2024 года. Министерство образования и науки Украины утвердило даты нынешнего национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом известно из публикации пресс-службы.
Украинские абитуриенты будут сдавать экзамен по четырем предметам. Три из них уже определены, еще один каждый будет выбирать для себя сам.
Обязательными предметами будут следующие:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Дополнительными предметами (на выбор) будут следующие:
- украинская литература;
- английский язык;
- испанский язык;
- немецкий язык;
- французский язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия.
Основная и дополнительная сессии НМТ-2024 будут проходить с 14 мая по 19 июля. Поступающие будут сдавать экзамен по всем четырем предметам за один день.
Первый этап продлится 120 минут, и за это время участники НМТ будут проходить проверку знаний по украинскому языку и математике. После этого сделают перерыв на 20 минут. После отдыха начнется второй этап, который также продлится два часа. За это время поступающие будут проходить тесты по истории Украины и предмету на выбор.
Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования объясняли, что знать для сдачи НМТ всю историю Украины не нужно. Задания будут касаться только периода с XVI века и до сих пор.
В МОН заявляли, что жители временно оккупированных территорий смогут сдать в этом году НМТ по собеседованию. Также особые условия обещали для украинцев, которые выехали за границу. Для них должны создать специальные тестовые центры.