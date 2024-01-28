Украину атакует грипп А и Covid-19: уже зафиксировано 650 смертей из-за осложнений, — Минздрав

По информации Минздрава, с начала октября гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Украине переболели почти 2,3 млн человек, из которых 54% составляют дети.

В Украине только за неделю было выявлено более 142 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) на собственной странице в Facebook.

Министерство отмечает, что в течение недели, с 15 по 21 января, в больницы с ОРВИ, гриппом и Covid-19 госпитализировали 4728 украинцев, 2364 из которых — дети до 17 лет. Всего за неделю обнаружили 142 006 случаев, среди которых преобладает Covid-19. Однако в то же время в ведомстве отметили, что во всех регионах Украины сохраняется неэпидемический уровень.

Сейчас в 20 регионах Украины циркулируют вирусы гриппа А и В. От осложнений гриппа с начала эпидсезона умерло 14 украинцев, все они старше 30 лет и не имели прививок против гриппа.

Кроме того, с начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 130 232 случая заболевания Covid-19 и 650 летальных случаев в результате осложнения заболевания, в том числе четыре среди детей.

В январе в пяти областях обнаружили девять случаев субварианта коронавируса JN.1 "Дженни":

три — на Сумщине;

по два — в Волынской и Черкасской областях;

по одному — в Ровенской и Запорожской областях.

С начала месяца также зарегистрировано три случая субварианта коронавируса BA.2.86 "Пирола". Среди заболевших только один человек из 12 имел две прививки против Covid-19, отметили в Минздраве.

Совет врача-инфекциониста

Как отметила украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольга Голубовская, действительно в Украине очень быстро растет количество больных гриппом А и Covid-19, в том числе "тяжелых" и летальных случаев. Она отмечает, что все летальные случаи обусловлены отсутствием специфической терапии в первые дни болезни.

Поэтому при повышении температуры тела, врач советует проводить тестирование на эти обе инфекции, желательно экспресс-тестами, которые надо иметь дома.

"Если результат положительный — принимать соответствующую терапию: для гриппа — это осельтамивир; для ковида — паксловид лучший вариант, вскоре он будет доступен в Украине. Лучше все это иметь дома", — подчеркивает Голубовская.

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И призывает в любом случае обращаться к врачу, не тянуть время, особенно если течение болезни прогрессирует.

"Это — ваша ответственность", — отмечает врач.

Всего с начала октября гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Украине переболели 2 288 634 человека, из них 54% составляют дети.

Напомним, по информации украинского Минздрава в 10 регионах страны зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Всего со 2 октября по 17 декабря 2023 года в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели 1,5 миллиона человек.