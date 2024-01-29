Украину охватит актициклон: как это повлияет на погоду и будут ли еще морозы (карта)

В Украине ожидается потепление — дни будут солнечными и будут проходить без осадков. Однако метеоролог Наталья Диденко призвала украинцев не поддаваться обману и не избавляться от теплой зимней одежды.

В Украину движется антициклон, который охватит почти всю континентальную Европу уже 30 января. О том, как это повлияет на погоду, 29 января рассказала украинский метеоролог Наталья Диденко.

30 января осадков в Украине не предвидится. День обещает быть очень солнечным. Из-за ясной погоды ночью ожидается мороз — -3...-8°C на севере и -8...-11°C местами на северо-востоке. Днем будет теплее: температура поднимется до +2...+5°C, и только в восточных регионах прогнозируют около 0°C.

"Ветер наконец успокоится, без порывов и порывистых движений, юго-западного направления, на востоке — северо-западного", — сообщила Диденко.

В Киеве 30 января осадки маловероятны, а день должен быть солнечным. Метеоролог подчеркнула, что такая погода — отличная для прогулок. Ночью будет холодно — -3...-6°C, однако днем потеплеет до +3...+4°C.

"Завершится январь также замечательной, преимущественно солнечной, погодой", — подчеркнула эксперт.

1 февраля существенных осадков в Украине также не предвидится. Однако уже со 2 февраля температура начнет повышаться, а также увеличится количество осадков и усилится ветер. В дальнейшем если и будут морозы, то преимущественно ночью.

"Но не легкомыслите и не поддавайтесь на обман зимней теплой погоде (сравнительно), потому что сезонные вирусы очень любят спрятаться за таким прогнозом, сбросить шапки, ослабить шарфы, пихнуть в лужу и потом коварно прицепиться", — отметила Диденко.

Карта, опубликованная метеорологом Фото: Telegram/Наталка Діденко

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич проинформировал, какой будет погода в Украине на этой неделе — с 29 января по 4 февраля. Он спрогнозировал, что в выходные пройдет снег с переходом в дождь.

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