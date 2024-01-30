Россия может использовать европейских националистов против Украины, — ISW

По словам аналитиков, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин и другие чиновники Кремля возобновили распространение нарратива о том, что Украина якобы имеет исторические споры с Польшей, Румынией и Венгрией.

Россия использует националистические настроения в Европе, чтобы поссорить Украину с ее западными соседями. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 29 января говорится, что венгерский политик и лидер партии "Наша Родина" Ласло Торочкай 27 января заявил, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины, если войну выиграет РФ. Также румынский политик и лидер партии "Союз румынов" Клаудиу Тырзиу в тот же день сказал, что Румыния должна "реинтегрировать" соседствующие с Румынией территории Украины.

По словам аналитиков, российские источники проинтерпретировали заявления политиков более радикально и подчеркнули претензии Румынии и Венгрии на территории Украины. При том, что ранее идею "разделения Украины" продвигала Россия.

Так, еще в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин и другие чиновники Кремля возобновили распространение нарратива о том, что Украина якобы имеет исторические споры с Польшей, Румынией и Венгрией.

Аналитики отметили, что некоторые националистические европейские фракции обратили внимание на российскую концепцию "русского мира". Она приобрела популярность среди определенных правых политиков.

В ISW заявили, что российские пропагандисты попытаются использовать этот аспект, чтобы поссорить Украину с ее соседями в Европе.

Ранее сообщалось, что лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank ("Наша Родина") Ласло Тороцкаи практически одновременно с Клаудиу Тырзиу заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье, если Украина проиграет войну с Россией.

"Если в результате войны государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье", — заявил Тороцкаи.