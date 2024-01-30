Себестоимость строительства до 4 млрд грн за км: сколько будет стоить ремонт киевского метро (видео)

В Киеве не занимались текущим ремонтом станций метро в течение 13 лет. Подтекания наблюдаются также на станциях "Почайна", "Святошино", "Тараса Шевченко", рассказал глава Офиса трансформации Максим Бахматов.

Глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что ремонт проблемных станций киевского метрополитена обойдется в миллиард гривен. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что себестоимость строительства современных станций метро в соответствии с проектами, которые есть, в среднем обойдется в 3,5-4 миллиарда гривен за километр.

"Сейчас только исследования и планы обойдутся горожанам в 21 миллион гривен, но это не ремонт, это только исследования и планы", — сказал Максим Бахматов.

По его словам, "бездействие" киевской власти обойдется горожанам в миллиард гривен.

Максим Бахматов рассказал, что в Киеве не занимались текущим ремонтом станций метро на протяжении 13 лет. В частности, нет документов, где можно было посмотреть, почему вдруг завалился один из участков.

На каких станциях метро наблюдаются подтекания

Глава Офиса трансформации отметил, что подтекание наблюдаются на станциях "Почайна", "Святошино", "Тараса Шевченко". Также ни разу не происходил капитальный ремонт на красной ветке метро несмотря на то, что ее начали строить в 1949 году. Он считает, что именно эти участки могут стать следующими проблемными.

Бахматов сообщил, что киевская власть не сообщает, что может произойти, и не несет ответственности. В частности, не открыто ни одного уголовного дела и не наложен штраф за то, что шесть участков метро перестали работать.

Напомним, 29 января депутат Киевского городского совета от партии "Голос" Тарас Козак сообщил, что смета ремонтных работ неработающих станций метро неизвестна, однако они могут заработать уже в начале июня.

27 декабря первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что придется временно перекрыть еще несколько станций киевского метрополитена из-за выявленных проблем. Речь идет об участке метро между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко".