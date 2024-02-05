Скандал со слежкой за Bihus.info: в СБУ отреагировали на новое расследование СМИ (скриншот)

По информации спецназовцев, отдельные сотрудники Bihus.Info оказались клиентами дилеров, которые поставляли наркотики. СБУ открыла уголовное производство согласно статье 359 УКУ.

СБУ ответила на расследование журналистов Bihus.info, которые обвинили правоохранителей в слежке за редакцией. Реакция появилась в пресс-службе ведомства в Telegram.

"Противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по имеющейся оперативной информации, отдельные сотрудники Bihus.Info оказались клиентами дилеров, через которых наркотики поставлялись другим гражданам. Речь идет об одной из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве относительно незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

СБУ открыла уголовное производство согласно статье 359 УКУ (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Сейчас проводятся соответствующие процессуальные действия.

Также руководство СБУ приняло соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизировало направления его работы.

В пресс-службе добавили, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества, а потому никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом. Тогда как все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов Украины и общества и эффективно противодействовать противнику.

СБУ следила за журналистами Bihus.Info

16 января в сети опубликовали видео с членами редакции Bihus.Info, которые употребляли наркотики. Журналисты выяснили, что сотрудники СБУ следили за редакцией, когда та отдыхала в комплексе перед новым годом. Спецназовцы установили скрытые камеры в номерах СМИ. Уволенный начальник Департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко не опроверг свое участие и Департамента в операции.

Напомним, 3 февраля нардеп Николай Тищенко рассказал, что за журналистами следили сотрудники СБУ. Он выступил с поддержкой спецназовцам и заявил, что уволенный Роман Семененко является "золотым фондом" СБУ.