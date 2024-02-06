Одесский скульптор Михаил Рева создает арт-объекты из использованных пуль (фото)

По словам художника, в своих работах исследует объекты, которые несут энергию войны. Он превращает их в новые метафорические образы.

Одесский скульптор Михаил Рева вместе с основателями итальянского бренда очков Il Barberia работает над арт-проектом под названием Epiphany. Он и дизайнеры Анотонио Баттальи и Марко Андреони создают скульптуры из использованных пуль. Об этом Рева сообщил у себя в Facebook.

"Проект проходит под руководством 2-кратного лауреата премии "Латинская Грэмми", украинско-американского продюсера и писателя доктора Алекса Сино, который также является одним из директоров фонда "Рева", — сказано в сообщении.

По словам скульптора, мастера Il Barberia изготавливают оправы для очков по индивидуальному дизайну. Михаил Рева же в своих работах исследует объекты, которые несут энергию войны. Он превращает их в новые метафорические образы. Скульптор использует даже разорвавшиеся пули, превращая их в медные цветы. В форме оправы для очков можно увидеть буквы ХВ, которые символизируют Пасху и означают: "Христос Воскрес!"

Кто такой Михаил Рева

Заслужений художник України и скульптор, рожденный в 1960 году. Созданные им памятники стали достопримечательностью Одессы. Речь идет о таких объектах как "Двенадцатый стул", "Дерево Любви", фонтан "Источник" возле Воронцовского дворца, парковая скульптура "Одесское Время".

Ранее сообщалось, что крупнейший художественный музей Финляндии признал Илью Репина украинским художником. После начала масштабной войны, которую Россия начала против Украины в феврале 2022 года, другие музеи мира также переосмыслили происхождение художников, которых считали россиянами.