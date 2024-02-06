Замечали "шпионов" под офисом: в Bihus.Info заявили, что слежка за ними продолжилась (видео)

Журналисты замечали автомобили с фейковыми номерными знаками и "топтунов" вокруг офисного здания, заявила редактор проекта Алиса Юрченко.

Во время подготовки материала о прослушивании команды Bihus.Info работниками Службы безопасности Украины журналисты продолжали фиксировать неизвестных лиц, которые пытались вести слежку за ними. Об этом заявила редактор проекта Алиса Юрченко в эфире "Радио Свобода".

В частности, по словам Юрченко, команда Bihus.Info продолжала замечать "шпионов под офисом".

"То есть типичные топтуны, которые ходили вокруг офисного здания. Когда мы их спрашивали, что они там делают, они не могли четко ответить на вопрос, чего они заблудились и просто наматывают круги вокруг офиса", — уверяет редактор.

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Кроме того, как добавила Юрченко, журналисты Bihus.Info продолжали замечать и автомобили с фейковыми номерными знаками.

"Опять же, машины с фейковыми номерными знаками, все это продолжалось. Возможно, предыдущие пару дней меньше, но до того, пока еще не было понятно, что мы точно выходим с этим материалом, то было активно, да", — рассказала она.

Кроме того, комментируя установленные в ходе расследования факты слежки за редакцией, Юрченко назвала это "грандиозным нарушением" прав человека и вмешательством в частную жизнь и давлением на редакцию. Однако, кто именно является заказчиком этого дела, в команде пока сказать не могут.

Скандал со слежкой за Bihus.info: детали

16 января в сети опубликовали видео с членами редакции Bihus.Info, которые употребляли наркотики. Журналисты выяснили, что сотрудники СБУ следили за редакцией, когда та отдыхала в комплексе перед новым годом. Спецназовцы установили скрытые камеры в номерах СМИ. Уволенный начальник Департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко не опроверг свое участие и Департамента в операции.

Позже экс-прокурор Виктор Чумак объяснил, кто мог следить за командой Bihus.Info. По его словам, частная структура не могла привлечь 30 человек для настройки слежки журналистов.

3 февраля нардеп Николай Тищенко рассказал, что за журналистами следили сотрудники СБУ. По его словам, уволенный Роман Семенченко является "золотым фондом" СБУ, а чтобы воспитать профессионала такого уровня, нужно от 15 до 20 лет.

5 февраля украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Романа Семенченко уволили с должности главы Департамента защиты национальной государственности СБУ из-за слежки за редакцией Bihus.Info.