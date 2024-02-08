Вела соцсети Азарова: чиновницу РГА в Киеве могут посадить на 10 лет

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновницы столичной РГА. Ей инкриминируют, в частности, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание вооруженной агрессии

Женщина работала начальником организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций. И в то же время вместе с сообщниками координировала пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в его Телеграмм-канале, а также на страницах в соцсетях. Кроме того, обвиняемая организовывала антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Сотрудничать с Азаровым подозреваемая начала в 2015 году и не прекратила ни после полномасштабного вторжения РФ в Украину, ни после ракетных обстрелов столицы. По данным следствия, антиукраинские заявления экс-премьер-министра в его Телеграмм-канале женщина готовила даже 24 февраля 2022 года. Сообщение иллюстрировала фотографиями разрушений Киева.

Экспертиза установила: публикации содержат публичный призыв к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя. Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Правоохранители направили в суд обвинительное по фактам призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Женщине грозит до 10 лет заключения. Под стражей она находится с 12 октября 2023 года.

Напомним, 1 ноября 2023 года бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили новое подозрение из-за информационной деятельности в пользу России.

8 февраля 2024 года следователи СБУ и ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Ему инкриминируют финансирование Росгвардии на Крымском полуострове.