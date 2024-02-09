Унизила честь и достоинство: жители Космача пожаловались на женщину, которую избили, – СМИ

По данным журналистов, на пострадавшую написали два заявления полицию. Правоохранители зарегистрировали обращения и проводят проверку.

Жители села Космач Ивано-Франковской области, которые напали на женщину с ребенком из-за подозрения в "наводке ТЦК", подали на пострадавшую заявления в полицию. Об этом пишет hromadske со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Сообщается, что правоохранители получили два заявления на Иванну Ванджурак от людей, причастных к инциденту в Космаче.

По данным издания, в первом заявлении женщина пожаловалась, что Иванна наехала ей на ногу колесом автомобиля. Второе заявление — коллективное. В нем говорится, что видео, которое потерпевшая обнародовала в сети унижает их честь и достоинство.

Как отмечают журналисты, сотрудники полиции зарегистрировала оба обращения и осуществляют проверку.

Избиение женщины с ребенком в Космаче: что известно

Напомним, 7 февраля Иванна Ванджурак заявила на своей странице в Facebook, что она подверглась нападению в селе Космач, когда вместе с ребенком ехала на почту. По ее словам, местные жители утверждали, что она "наводчица военкомата".

Женщина пожаловалась на нападение жителей Космача

Иванна отметила, что люди пытались вытащить из авто, а одна из женщин ударила битой по голове ребенка. В подтверждение своим словам женщина опубликовала фото и видео.

Пострадавшая девочка Фото: Facebook

Потерпевшей вырвали клоки волос Фото: Facebook

В полиции Прикарпатья сообщили о начале уголовного производства в связи с конфликтом в селе Космач, где около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и напали на женщину с ребенком.

"Врачи диагностировали у 6-летней девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери — вероятную закрытую черепно-мозговую травму", — отметили в ведомстве.

Полиция начала уголовное производство

В свою очередь председатель Космачской общины Дмитрий Мохначук отметил, что люди вышли на протест, так как в местной группе кто-то написал, что в поселок едут шесть машин с ТЦК. Сообщение оказалось фейковым. Чиновник заявил, что относится к произошедшему негативно, а также подчеркнул, что с начала полномасштабной войны около сотни человек из общины отправились на фронт.