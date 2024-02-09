С плакатами "верните Залужного": на Майдане в Киеве собрались несколько десятков человек (видео, фото)

По информации некоторых СМИ, на "протест" вышли около 50-70 человек. На момент написания новости в Офисе президента не отреагировали на соответствующее событие.

Вечером 9 февраля на Майдане Независимости в Киеве собрались несколько десятков человек, которые протестуют против отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующие видео распространили в Telegram"Главред" и Facebook"Украинская правда".

На кадрах видно людей, которые в руках держат плакат с надписью "Украина — это народ! #Поверните Залужного".

По информации некоторых СМИ, на Майдане находились около 50-70 человек.

На момент написания новости в Офисе президента не отреагировали на соответствующее событие.

После 18:30 в соцсетях появились сообщения, что акция закончилась, а протестующие начали расходиться.

Отставка Залужного: что известно

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Залужного уволили из-за необходимости действовать по-новому. В частности, это решение было принято из-за необходимости пересмотра тактики действий, которая не полностью обеспечивала результаты в 2023 году.

Напомним, во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Сирского. В частности, он заявил о необходимости разработки детального плана для ВСУ на этот год.

9 февраля президент Украины присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины.