В соцсетях опубликовали видео конфликта с правоохранителями и обвинили ТЦК

Блогер Андрей Серебрянский (известный как Андрей Луганский) в сервисе микроблогов Х сообщил, что событие произошло в Верховине Ивано-Франковской области, а пытались забрать парня из семьи, в которой уже погиб на войне 19-летний сын.

Видео конфликта с правоохранителями спровоцировало слухи о новом противостоянии людей с ТЦК и СП. В Facebook Оксана Семчук опубликовала соответствующее сообщение.

Она отметила, что предыдущее ее видео удалили. Женщина пообещала за свою семью идти до конца.

"Мое видео удалили, послушайте "копчики" вы можете удалять сколько хотите, но есть я, и я за свою семью буду идти до конца, а вы готовы?" — говорится в заметке.

В соцсетях утверждают, что группа жителей села Верховина якобы "отбивала" у полиции мужчину, которого пытались затянуть в автомобиль. Неизвестно, связано ли это с мобилизацией и действиями представителей ТЦК.

Блогер Андрей Серебрянский (известный как Андрей Луганский) в сервисе микроблогов Х сообщил, что событие произошло в Верховине Ивано-Франковской области. По его словам, люди требуют, чтобы полиция шла на фронт в штурмовую бригаду "Лють" и там показывала свои способности. Он добавил, пытались забрать парня из семьи, в которой уже погиб на войне 19-летний сын. Он опубликовал сообщение, которое ранее женщина оставила в соцсети.

"Ой не к добру все это! ТЦК с полицией попытались мобилизовать, но в какой-то момент пошло все не так", — пояснил блогер.

Фото: соцсеть Х

В местной полиции, а также представители ТЦК и СП не комментировали события на видео.

Мобилизация в Украине и протест в Космаче

Ранее в соцсетях 7 февраля опубликовали видео, на котором в селе Космач, что на Прикарпатье, жители набросились на женщину с ребенком, которые находились в автомобиле. Ее пытались вытащить, ребенка ударили палкой (получила сотрясение мозга). Причина атаки — подозрение, что женщина выслеживала мужчин с запада Украины, чтобы вручить им повестку.

На следующий день нападавшие подали заявление в полицию на потерпевшую. Они указали, что женщина не имела права публиковать запись в сети. Уже 9 февраля состоялся разговор работников ТЦК с представителями общественности Космача. На мероприятие пришли женщины, им объяснили, что мобилизуют людей не только из западных областей Украины.

Напомним, 11 февраля ветеран АТО предложил наказать жителей Космача за действия против ТЦК. Бывший военный намекнул, что село Космач, в котором жители высказались против мобилизационных мероприятий, могут "зачистить так, как вражескую территорию".