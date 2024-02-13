$1000 на всех: нападавшим на квартиру журналиста Николова заплатили, — Нацполиция

По словам первого заместителя главы Нацполиции Максима Цуцкиридзе, задание напасть на Николова было получено нападающими через определенный телеграм-канал и сейчас это становится сложной проблемой, поскольку много подобных заказов делается именно через эти каналы.

Национальная полиция установила, что нападавшие на квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова получили от заказчика 1000 долларов на всех. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал первый заместитель главы Национальной полиции — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Как отметил полицейский, по делу нападения на жилье Николова пока никому из фигурантов не объявлено о подозрении, также никого не задерживали, поскольку квалификация преступления этого не предусматривает. Главным условием к исполнителям, по словам полицейского, было зафиксировать все на видео и именно за это нападавшим предложили денежное вознаграждение в размере 1000 долларов на всех. Но, как отметил Цуцкиридзе, это предварительная сумма.

"Речь идет о части 3 статьи 171. Такая квалификация не позволяет нам их задерживать, потому что санкция статьи не предусматривает содержание под стражей. Если мы их задержим, завтра к нам придут из Государственного бюро расследований с вопросом, почему незаконно задержали, ведь знаете, что статья не позволяет этого делать", — пояснил Цуцкиридзе.

Однако он добавил: полицейские понимали, что, учитывая общественный резонанс, вещественные доказательства могут быть уничтожены, поэтому у установленных лиц были проведены неотложные обыски, а доказательства изъяты, в частности, телефоны, компьютерная техника, на которую фиксировалось само событие совершения преступления.

Кроме непосредственных исполнителей, Нацполиция задержала еще и их организатора, который, как надеются следователи, сможет вывести на заказчика.

"От откровенности организатора будет зависеть, каким образом он будет сотрудничать со следствием. Конечно, кроме его показаний, будут проверяться его связи последних дней перед этим событием. То есть с кем он связывался, где находился территориально. У нас есть для этого ресурсы", — сказал Цуцкиридзе.

Он также добавил, что подтверждения о причастности к инциденту силовых органов — СБУ, других — нет.

Кстати, по словам первого заместителя главы Нацполиции, задание напасть на Николова было получено нападающими через определенный телеграм-канал. И добавил, что сейчас это становится сложной проблемой, поскольку на самом деле очень много подобных заказов делается именно через телеграм-каналы.

"Не по журналистам, а в целом. Например, последние поджоги релейных шкафов "Укрзализныци". Мы имеем 12 фактов, все заказы сделаны через телеграм-каналы. Это так же, как и с наркотиками. Все закладки делаются через анонимные чаты телеграм-каналов. Мы задерживаем лицо, которое непосредственно осуществляло закладку, а дальше он и сам не знает, кто еще в цепочке", — уточнил Цуцкиридзе.

Нападение на журналиста Николова — что известно

Напомним, 14 января журналист-расследователь программы "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что в его дом пытались попасть неизвестные с целью запугать.

Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту. 19 января прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования работе Николова.

21 января правоохранители установили пятерых человек, которые запугивали журналиста. Причастными к запугиванию Николова оказались жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Напомним, Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский лично вызвал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка после информации о слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info. По мнению Зеленского, факт тайной слежки за журналистами следует тщательно расследовать.

Кроме того, во время подготовки материала о прослушивании команды Bihus.Info работниками Службы безопасности Украины журналисты продолжали фиксировать неизвестных лиц, которые пытались вести слежку за ними.