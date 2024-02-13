ВАКС отправил под стражу фигуранта дела Пашинского: он сможет выйти под залог в 363 млн грн

Согласно решению суда, Сергей Тищенко пробудет под стражей до 11 апреля. Общая сумма убытка от схемы, по информации САП, составляет почти миллиард гривен.

В рамках расследования ВАКС бизнесмену Сергею Тищенко была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 363,36 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Тищенко подозревается в совместной деятельности с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским по организации присвоения арестованных нефтепродуктов на сумму почти 1 миллиарда гривен.

"Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю — одному из организаторов преступной организации, которая завладела нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК)", — говорится в сообщении.

В источнике сообщили, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога.

В случае внесения залога на него будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

не выезжать из г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Как указывает Центр противодействия коррупции, Тищенко будет находиться под стражей до 11 апреля.

Что известно про дело Сергея Пашинского

Сергей Пашинский – бывший народный депутат Украины. С ноября 2013 по февраль 2014 был заместителем руководителя Штаба национального сопротивления, координировавшего протестные акции на Майдане и по всей стране.

2 февраля в СБУ сообщили, что суд арестовал имущество бывшего народного депутата от "Партии регионов" Олега Царева, которого подозревают в причастности к финансированию вооруженной агрессии Российской Федерации.

12 февраля 2024 года бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому сотрудники СБУ и НАБУ вручили подозрение по делу пятилетней давности. Также подозрение получили еще пятеро людей. Предполагается, что они связаны с делом о продаже конфискованных нефтепродуктов олигарха Сергея Курченко, который после краха режима Януковича в начале 2014 года бежал в Российскую Федерацию, где скрывается и сейчас.