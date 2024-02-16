СБУ задержала "спящего" агента ФСБ: ему грозит пожизненное заключение (фото)

По данным спецслужбы, в первые дни полномасштабного вторжения мужчина собирал разведданные для оккупантов, а когда понял, что те не смогут захватить столицу Украины, — "залег на дно".

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года "спящий" агент выявлял места базирования украинских военных, участвовавших в боях за Киев. Россию прежде всего интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и окрестностях столицы.

Собирал разведданные российский агент в промежутках между комендантскими часами, обходил улицы под видом рядового гражданина.

После того, как российские оккупанты поняли, что быстро захватить Киев им не удастся, злоумышленник на длительное время "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность, сообщили в СБУ.

Впоследствии фигурант снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задачи. На этот раз мужчина должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины.

Следствие установило, что в сообщениях на собственной фейсбук-странице злоумышленник восхвалял оккупантов и призвал к захвату Киева.

Во время обысков по адресам пребывания задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

СБУ задержала агента ФСБ Фото: Служба безпеки України

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Предателя задержали. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 15 февраля СБУ заочно сообщила о подозрении певице и народному депутату 8-го созыва Таисии Повалий, которая оправдывает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и публично поддерживает Кремль.

9 февраля подозрение получил клирик УПЦ (МП), который снимал видео с провокациями возле Киево-Печерской лавры. По данным следствия СБУ, священник получал инструкции от блогера Анатолия Шария. Во время обыска у церковного деятеля нашли сим-карты для телефонов и переписку с Шарием.