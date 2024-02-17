Полная блокада "Ягодин-Дорогуск": к польским фермерам присоединятся забастовщики из 4 стран

О масштабной акции протеста украинскую сторону предупредили польские таможенники. К границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

В воскресенье, 18 февраля, ожидается полное блокирование движения для грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как отмечают в заметке, по предварительной информации польской стороны, из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обоих направлениях.

В пресс-службе ведомства добавляют, что в воскресенье, 18 февраля, ожидается полное блокирование движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста.

"Просим учесть указанную информацию при планировании своих поездок", — отмечают в таможенной службе.

Фото: Google Maps

Кроме того, в ведомстве уточнили, что по состоянию на субботу, 17 февраля, очередь на въезд в п/п "Ягодин — Дорогуск" составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидает 820 транспортных средств.

Что не нравится польским фермерам

Польские фермеры 9 февраля возобновили акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика — Шегини", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". Протестующие также не позволяли перегружать сельскохозяйственную продукцию с железнодорожного транспорта на автомобильный.

По информации СМИ, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Польский независимый профсоюз "Солидарность" заявил, что 20 февраля фермеры полностью заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной. На месте также будут проходить акции протеста.

Прогнозы Польши относительно окончания блокирования границы

Напомним, ранее Фокус сообщил, что вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Дариуш Шимчиха на вопрос, когда может завершиться блокирование польской границы забастовщиками-фермерами, предположил, что весной 2024 года граница может быть разблокирована.

"Когда это закончится? Когда начнется сезон и техника будет нужна в полях, думаю, к лету должны разблокировать. Польские фермеры получат свои субсидии и все успокоится", — отметил Шимчиха во время конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Global Outlook" в Киеве 14 февраля.

А вот Марцин Новацки, вице-президент Польского Союза предпринимателей и работодателей, от предоставления каких-либо прогнозов относительно разблокирования границы отказался. В целом, по его мнению, в Европарламенте уже сейчас, еще на стадии, когда Украина — только кандидат на вступление в ЕС, должны рассматривать законопроект, который создаст определенные предохранители для украинских агротоваров, которые будут попадать на рынок Европы.

Напомним, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу. Замки на фурах были спилены болгарками. В то же время украинские перевозчики пообещали устроить собственную акцию протеста в ответ на действия со стороны польских фермеров.