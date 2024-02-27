Полиция Польши отрицает задержание Ткача: редакция УП и посол Украины отреагировали (скриншоты)

Украинские дипломаты получили быструю реакцию полиции Люблинского воеводства. Между тем полиция Подляского воеводства отрицает любые инциденты.

На польской границе полиция Подляского воеводства не задерживала журналиста Михаила Ткача из "Украинской правды". Информация о задержании является фейком. Комментарии относительно событий на границе появились в аккаунте Podlaska Policja соцсети X (Twitter).

Комментарий относительно возможного задержания Михаила Ткача опубликовали в 21:34. Отмечается, что речь идет об опровержении "фейковых новостей". Полиция Подляского воеводства отметила, что инцидентов с украинским журналистом не было.

Между тем главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева отреагировала на заявление польской полиции. Журналистка заявила, что правоохранители Польши "врут" и она готова это доказать.

Мусаева — об инциденте с Ткачом Фото: Скриншот

Журналисты "Суспільного" в свою очередь получили комментарий посла Польши в Украине Василия Зварича. По словам чиновника, посольство обратилось с официальным запросом в полицию (к кому именно, не указывается). Консульство же сконтактировало с полицией Люблинского воеводства (о Подляском воеводстве не упоминалось) и уже получило ответ. Правоохранители объяснили, что из-за инцидентов с украинским зерном, которое рассыпают на автотрассах и железных дорогах, усилили патрулирование. Кроме того, есть еще проблема с нелегальными мигрантами, которые проникают через территорию Беларуси. Поэтому, когда увидели "подозрительных лиц", отреагировали: задержали, но, когда узнали, что журналисты, вежливо отпустили.

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Зварич отметил, что польские полицейские "вели себя вежливо" и быстро ответили на обращение консула. В аккаунте X чиновника не упоминается инцидент, зато есть напоминание об экспансии российских продуктов в странах ЕС. Кроме того, в сети не удалось отыскать реакцию пресс-секретаря Люблинского воеводства Малгожаты Сковронской, которая ранее комментировала события.

Стоит заметить, что в инциденте с Ткачом могут фигурировать два польских воеводства — Люблинское (граничит с Украиной) и Подляское (не граничит). Где именно произошло задержание, журналист не уточнил.

Люблинское и Подляское воеводства Фото: Из открытых источников

Задержание журналиста — инцидент с Михаилом Ткачом

Отметим, о происшествии на польско-украинской границе стало известно днем 27 февраля. Журналист Михаил Ткач сообщил, что его вместе с коллегами задержала польская полиция. После короткого общения правоохранители получили доступ к картам памяти с телефонов, видеокамер, фотоаппаратов и уничтожили часть информации. При этом украинцы объяснили, что они являются журналистами, которые готовят репортаж о проблемах на границе Польши, Украины и Беларуси.

Напоминаем, начиная с 20 февраля, граждане Польши полностью заблокировали все контрольно-пропускные пункты и не пропускают грузовики и поезда, которые везут товары за пределы и внутрь Украины. Премьер-министр Польши заверил, что сможет решить проблему: для этого все КПП внесут в список критической инфраструктуры. Украинское правительство в свою очередь предложило свои шаги, которые назвали "Планом взаимопонимания".