Превысил скорость: нардепу Николаенко грозит тюрьма за смертельное ДТП (видео)

Парламентарий от фракции "Батькивщина" не признает своей вины и утверждает, что правил не нарушал, однако в ГБР уверяют, что он на самом деле систематический нарушитель.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследовать ДТП с нардепом от "Батьківщини" Андреем Николаенко. Об этом 29 февраля сообщило ГБР на официальном сайте.

Народный депутат Украины подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Что случилось

Происшествие случилось на трассе Киев — Чоп в селе Березовка Житомирской области. Именно там в ноябре 2023 года Николаенко сбил 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу. В результате столкновения с автомобилем нардепа девушка погибла на месте происшествия.

Следствие установило, что Николаенко превысил разрешенную скорость и ехал 150-160 км/ч. На такой скорости он не смог вовремя затормозить. В частности, камеры на трассе зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза. При этом следователи отметили, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение предоставило бы возможность потерпевшей покинуть пределы проезжей части.

Сам нардеп говорит, что правил не нарушал, однако в ГБР утверждают, что он на самом деле систематический нарушитель.

"Стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в частности только в течение 2022-2023 годов по нему было вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отмечается в сообщении ГБР.

Сейчас следователи ГБР открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Фокус писал, что автомобиль Mercedes-Benz GLE 300D 2023 года выпуска, на котором нардеп Николаенко совершил ДТП, оценивается от 3 млн гривен и записан на его гражданскую жену Екатерину Вайдич.