Бабушка-миллионер и авто за $300: нардепы показали декларации за 2022 год (видео)

Украинские нардепы имеют богатых тещ, которые пускают их пожить в киевских квартирах. Между тем родители политиков — талантливые бизнесмены, которые продают черешню и покупают недвижимость.

Народные депутаты подали электронные декларации за 2022 год и "забыли" указать в них квартиры в элитных жилых комплексах. При этом политики уверяют, что очень выгодно покупают автомобили и получают подарки от 80-летних бабушек. Имущество народных избранников разыскали расследователи проекта Bihus.info, а результаты опубликовали на Youtube-канале.

Журналисты обратили внимание на электронные декларации пятерых народных избранников: двух — из запрещенной партии ОПЗЖ и трех — от партии "Слуга народа". Фигуранты расследования от ОПЗЖ — Игорь Кисилев и Александр Качный. От партии "Слуга народа" — Богдан Торохтий, Владимир Крейденко и Олег Тарасов.

Имущество нардепов — детали

Расследователи отметили, что Игорь Кисилев владеет квартирой в элитном жилом квартале "Даймонд Хилл". На видео можно увидеть помещение без мебели и с мебелью, чтобы можно было оценить ориентировочную стоимость имущества.

Имущество нардепов — квартира без мебели Фото: Скриншот Имущество нардепов — квартира с мебелью Фото: Скриншот

При этом квартира не фигурирует в декларации политика, зато записана на его мать-пенсионерку, утверждают расследователи.

Имущество нардепов — теща, которая владеет квартирой Фото: Скриншот

В декларации нардепа Торохтия привлекло внимание драгоценный автомобиль Mersedes, который достался политику якобы за 10 тыс. грн.

Имущество нардепов — автомобиль Фото: Скриншот

Другой народный избранник, Крейденко, скрывает квартиру в Киеве, хотя она фигурирует на фотографиях, которые размещает в соцсети его жена. Журналисты отметили, что политик согласно официальным доходам не мог стать владельцем элитного имущества. Поэтому предположили, что деньги он якобы получил от "отца, который наторговал на черешне".

Имущество нардепов — неофициальная квартира Фото: Скриншот

На видео также показали квартиру 80-летней бабушки, которая финансово поддерживает нардепа Качного. Женщина подарила ему 6 млн грн, пояснили журналисты. Впрочем, она живет в старой пятиэтажке, поэтому возникает вопрос, откуда у нее взялась такая сумма.

Имущество нардепов — дом, где живет теща-миллионерша Фото: Скриншот

В итоге расследователи Bihus.info отметили, что народные депутаты имеют удивительно щедрых и богатых родственников, которые покупают им драгоценные вещи и ничего не просят взамен. Кроме того, после появления в Верховной Раде у жен, матерей и отцов появляются удивительные способности вести бизнес, благодаря чему семья получает возможность покупать элитные квартиры и автомобили.

Отметим, в декабре 2023 года НАПК открыло электронные декларации народных депутатов и других государственных служащих. Декларации стали доступными для общественности, поскольку Европейский Союз требовал от Украины продолжать меры по борьбе с коррупцией.

Напоминаем, 19 февраля народный депутат и глава комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев заявил, что в Украине, несмотря на войну, выросло количество миллионеров. Между тем в Министерстве финансов объяснили, что планируют несколько изменить в процедуре уплаты налогов: хотят, чтобы украинцы больше внимания обращали на этот вопрос.