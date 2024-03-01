Жителей Киева призвали закрыть окна и не выходить на улицу: что произошло (фото)

Тревожное заявление сделали в КГГА, посоветовав киевлянам много пить и включить очистители воздуха "на максимум". В столице ухудшилось качество воздуха.

В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. Деталями 1 марта поделилась пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что по состоянию на утро 1 марта в столице наблюдается "временное ухудшение качества воздуха". В то же время предельно допустимые концентрации веществ, за которыми наблюдают, не превышены.

"Вероятные причины — пожары в Киевской области и слабый ветер, из-за чего вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха", — отметили в КГГА.

До улучшения ситуации киевлян призвали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Пресс-служба добавила, что следить за качеством воздуха можно онлайн — по ссылке или в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ночью на 1 марта в Украине произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в Полтавской области.

Трое украинских танцоров выехали на гастрольный тур за границу и не вернулись. По данным СМИ в Финляндии остались Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключник. В театре никак не прокомментировали ситуацию, но убрали имена беглецов с онлайн-афиш. Танцоры выехали из страны 3 февраля и должны были возвращаться 22 февраля.