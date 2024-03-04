Примут меры: Telegram получил список "проблемных" каналов от власти Украины, — представитель

В компании заявляют, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.

В контексте обсуждения распространения российской пропаганды и множества информационных вбросов через Telegram представитель платформы Реми Вонг высказался о том, что компания активно работает над обеспечением безопасности пользователей мессенджером. Об этом он сообщил в комментарии изданию NV.

"Сейчас мы изучаем перечень и будем принимать меры против любого контента, который нарушает условия предоставления услуг Telegram", — подчеркнул Вонг.

Однако представитель компании не уточнил источник этого списка и содержание конкретных каналов, включенных в него.

В то же время, Вонг подчеркнул, что Telegram остается безопасным мессенджером как для украинцев, так и для пользователей в различных странах мира.

Он отметил, что Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки

"Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", — объяснил он.

В ВР предложили заблокировать Telegram

29 февраля председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявила, что администрация мессенджера Telegram отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, которые распространяют пропаганду Российской Федерации.

28 февраля комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова провел круглый стол, посвященный журналистским стандартам и этике в условиях войны. Участники заседания обсуждали, в том числе, и ситуацию с Telegram. В частности, представители экспертной организации Internews Ukraine считают, что Telegram – "враждебная платформа", "огромная опасность не только свободе слова, но и национальной безопасности и безопасности людей".

Кроме того, глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк 14 февраля отметила, что приложение Telegram может быть небезопасным для пользователей для всех стран и об этом уже заговорили даже в Европе. В Украине также обсуждается вопрос его регулирования.

Также 14 февраля представитель разведки Андрей Юсов рассказал, какую угрозу может нести Telegram для Украины. Он отметил, что Киев выстраивает коммуникацию с платформами, которые вызывают определенные вопросы. С данным мессенджером получается сложнее всего, но работа продолжается.

А в декабре Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины.