Заработал на продаже черешни: нардеп переехал в квартиру в центре Киева стоимостью $200 тысяч (видео)

После обращения журналистов Владимир Крейденко признал, что действительно сменил жилье. По его словам, он переехал в квартиру отца в январе 2023 года, поэтому в декларации за 2022 год ее не указал.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Владимир Крейденко во время войны обзавелся новой квартирой в элитном районе Киева. Он объяснил появление у него недвижимости за средства, которые родители якобы заработали от продажи черешни. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Так, нардеп во время войны переехал в новую квартиру в одном из новых жилых комплексов на Печерске в украинской столице. Информация о новой квартире появилась в соцсетях жены нардепа еще в конце 2022 года, но в декларации Крейденко за 2022 год она отсутствует. Также недвижимость отсутствует и в декларации жены нардепа.

Владельцем жилья с осени 2022 года является отец Владимира Крейденко. Журналисты предположили, что стоимость такой квартиры около 200 тысяч долларов.

После обращения журналистов Владимир Крейденко признал, что действительно сменил жилье. По его словам, он переехал в квартиру отца в январе 2023 года, поэтому в декларации за 2022 год ее не указал.

Крейденко объяснил, что его отец купил квартиру за средства, которые получил от продажи дома в Мелитополе и продажи черешни.

"Родители до этого продали дом. Мелитополь славится черешней, и мой отец занимался, продавал эту черешню просто фурами, продавал в разные страны, занимался бизнесом", — рассказал парламентарий.

Напоминаем, 19 февраля народный депутат и глава комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев заявил, что в Украине, несмотря на войну, выросло количество миллионеров. Между тем в Министерстве финансов объяснили, что планируют несколько изменить в процедуре уплаты налогов: хотят, чтобы украинцы больше внимания обращали на этот вопрос.