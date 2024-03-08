"Не слышал, потому что уже стонал": "Квартал 95" раскритиковали из-за номера о беженцах (видео)

Авторы Студии переписали текст народной песни "Ой, в вишневом саду". Ирина Гатун, которую после новогоднего выпуска "Квартала 95" внесли в базу "Миротворца", спела о домогательствах мужа к жене в любом месте, пока они возвращаются домой.

Студия "Квартал 95" показала украинцам музыкальный номер, в котором актриса Ирина Гатун спела песню о возвращении жены к мужу после двух лет разлуки из-за войны. В тексте песни говорится о неустанной страсти мужа, который домогается жены в любом месте вопреки ее желанию. Фрагмент концертного номера опубликован на странице Facebook студии.

В заметке, размещенной в сети 6 марта, указывается, что песня прозвучала во время концерта 26 августа 2023 года, после Дня Независимости Украины. На сцене — пианист Евгений Хмара, который исполняет мелодию народной песни "Ой, у вишневому саду". Рядом с пианистом — актриса Ирина Гатун: играет беженку, которая встретилась с мужем после двух лет разлуки.

Авторы "Квартала 95" переписали текст народной песни: создали рассказ о домогательствах мужа к жене в любом месте, пока они возвращаются домой. Женщина жалуется, что ее принудили к интимным отношениям в поезде, в такси и даже лифте.

"На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував. Я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав. Додому я просилася, А він не чув, бо вже стогнав", — звучало со сцены.

Видео сопровождается коротким текстом-пояснением. "Кварталовцы" пишут о мужьях, которые два года вынужденно жили без жен и страдали. Поэтому возвращение сопровождается бурными эмоциями.

"Поэтому тот момент, когда жена возвращается домой, для них является особенным во всех смыслах этого слова. Желаем всем как можно скорее объединиться со своими любимыми".

Квартал 95 — реакция украинцев на выступление Ирины Гатун

Под видео в Facebook можно прочитать реакцию на выступление "кварталовцев". Части украинцев оно не слишком понравилось. Например, есть люди, которые пишут о "кризисе жанра", неумении шутить о войне и советы шутить о президентах, а не о страданиях людей.

Кватал 95 — реакция о кризисе жанра Фото: Скриншот

Другие публиковали картинки с надписью-реакцией на выступление студии.

Кватал 95 — сборник с критикой актеров Фото: Скриншот

Были также в положительные отзывы. Например, женщина отметила, что песня, исполненная Ириной Гатун, это "правда, которая глаза колет". Между тем как номер — обычная шутка о жизни, над которой нужно уметь посмеяться.

Кватал 95 — реакция о правде, которая колет глаза Фото: Скриншот

Также удивлялись негативным реакциям и объясняли, что каждый имеет собственное представление о юморе и что на самом деле номер студии — это "гиперболизированное ироническое отражение реальности".

Кватал 95 — реакция по высмеиванию реальности Фото: Скриншот

На момент публикации статьи в течение полутора суток сообщение с пением Гатун набрало 268 реакций пользователей Facebook. Из них негативных реакций — лишь пятая часть, остальные — одобрительные и поддерживающие.

Кватал 95 — реакция на номер с Ириной Гатун о бижнке и муже Фото: Скриншот

На странице Instagram "Квартала 95" можно увидеть более 2 тыс. "лайков". Комментарии под сообщением отключены. На странице Instagram Ирины Гатун нет ответа на замечания украинцев — вместо этого актриса рассказывает о спектакле, в котором участвует.

Ирина Гатун — номер о Скадовске

Отметим, в январе Гатун и "Квартал 95" вызвали бурную реакцию украинцев на номер о переселенке из оккупированного Скадовска. Героиня оказалась на западе Украины и пыталась говорить на украинском языке. При этом она искажала слова, например, называла оккупированный город "Сискадовском". Выступление транслировалось в эфире телеканала "1+1" — представители канала извинились и отметили, что таким способом комики "шутят над самими собой".

Тем временем актриса записала видеообращение, в котором заявила о хейте и проплаченной критике. Но все же попросила прощения у тех, кого оскорбило ее выступление. Женщину внесли в базу данных "Миротворца", поскольку выяснилось, что она посетила Крым после его оккупации Россией и высмеивает людей, которые оказались под властью РФ.

Напоминаем, в феврале 2024 года актриса "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, планирует ли возвращаться к сотрудничеству со студией.