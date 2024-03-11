В Украину идут дожди с мокрым снегом: где ударят морозы и когда дороги покроет лед

В большинстве регионов прогнозируют похолодание и осадки. Ночью местами температура может опуститься до -8 градусов, а днем будет достигать до +17 градусов.

В Украине в ближайшее время изменится погода и увеличится количество осадков. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

"Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые наиболее интенсивными будут в западных областях, а также в Крыму. Температура воздуха сохранится выше нормы, только в начале недели на севере Левобережья прогнозируются ночные морозы местами до -8 °C", — отметил он.

Прогноз погоды в Украине на неделю

12 марта на правобережной части Украины ожидается "неустойчивая погода". Там пройдут дожди, а местами и с мокрым снегом. Также значительные осадки прогнозируют в Карпатах, местами — туманы. На левобережной части день пройдет преимущественно без осадков.

Ночью температура составит +1...+6 °C, на севере и востоке будет холоднее — -3...-8 °C. Днем ожидается +3...+8 °C, на юге и Закарпатье — +10...+13 °C.

13 марта в большинстве регионов пройдут дожди и мокрый снег. Исключениями должны стать Крым, Луганская и Сумская области.

"Местами налипание мокрого снега, на дорогах ночью местами гололед. В западных областях туманы", — подчеркнул Кибальчич.

Ночью столбики термометров будут фиксировать +1...+7 °C, на востоке и севере — -4...+1 °C. Днем температура поднимется до +3...+8 °C, а на юге и в Крыму местами и до +12...+17 °C.

14 марта также ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Он пройдет местами на западе и севере. В Крыму прогнозируют умеренный дождь. В остальные регионы четверг не принесет существенных осадков.

"На дорогах западной половины местами гололедица", — предупредил синоптик.

Ночью температура опустится до -1...+5°C, но днем будет теплее — +3...+8 °C. В южных областях местами будет +9...+12 °C.

15 марта на востоке и юге пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В других регионах существенных осадков не предвидится. На западе и севере прогнозируют местами туманы.

Ночью столбики термометров будут фиксировать 0...+6 °C, а днем — +6...+11 °C.

На выходных также не обойдется без осадков. В субботу, 16 марта, дожди пройдут на Донбассе, в Приазовье и Крыму. Ночью температура опустится до 0...+6 °C, а днем будет достигать +8...+13 °C.

В воскресенье, 17 марта, небольшого, местами умеренного дождя стоит ожидать на большей части Украины. Также кое-где ночью и утром будут наблюдаться туманы. Ночью термометры будут фиксировать +1...+7 °C, а днем температура поднимется до +8...+13 °C.

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